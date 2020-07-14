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14.07.2020 (09:21)

Новые «Терминаторы» поступили на вооружение армейской авиации ЮВО в Крым и на Кубань

Авиационные части армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае и в Крыму пополнились новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор».

Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку двух новых винтокрылых машин, после чего они были доставлены на аэродромы постоянного базирования.

«Терминатор» оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях.

Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

В ближайшие время экипажи вертолётов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 12 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Вертолеты , Южный военный округ
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