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14.07.2020 (09:17)

В ЮВО на базе Межвидового учебного центра инженерных войск проводится набор по специальности «военный водолаз»

В Южном военном округе (ЮВО) на базе Межвидового регионального учебного центра младших специалистов инженерных войск, дислоцированного в Волгоградской области, проводится набор более 100 военнослужащих по редкой военной специальности «военный водолаз».

В ходе специальной подготовки военнослужащих обучат выполнять различные спасательно-эвакуационные, инженерно-технические, инженерно-разведывательные и специальные водолазные работы с использованием различной техники с погружением на глубину более 20 м.

По завершении трехмесячного курса подготовки водолазы смогут самостоятельно проводить расчистку русла реки, обследовать дно открытого водоема на предмет наличия взрывных устройств с последующим извлечением их на поверхность, а также действовать в составе спасательных команд при переправке танков под водой.

При успешном освоении курса военнослужащим будет присвоена квалификация «водолаз» и выдана личная книжка водолаза. Подготовленные специалисты будут распределены в соединения и части инженерных и железнодорожных войск, а также в подразделения ВМФ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Южный военный округ , Учебный центр , Водолазы
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