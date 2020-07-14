14.07.2020 (07:40)

На Камчатке военнослужащие подразделения ПДСС Тихоокеанского флота провели специальное учение

На Камчатке в ходе отработки плановых задач по противодиверсионной обороне подразделения отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Тихоокеанского флота провели специальное учение по отражению нападение диверсионной группы условного противника.

Получив сигнал об угрозе использования условным противником подводных диверсионных групп, подразделение отряда выдвинулось в указанный район для осуществления контроля за водной поверхностью и подводной средой. При помощи технических средств личный состав осуществил поиск боевых пловцов условного противника под водой и провел профилактическое гранатометание с применением ручных противодиверсионных гранатометных комплексов.

После отработки задач патрульными подразделениями, водолазные группы произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.

В тренировке было задействовано около 30 военнослужащих и 3 катера проекта «Грачонок».



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