14.07.2020 (07:20)

Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в возложении цветов погибшим пограничникам

Российские военнослужащие и ветераны 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в возложении венков и цветов к месту гибели пограничников и бойцов 201-й мотострелковой дивизии. Мероприятие было приурочено к 27-летию со дня боя на 12-й пограничной заставе.

Траурный митинг на месте гибели защитников пограничной заставы в 1993 году состоялся между Таджикистаном и Афганистаном близ берега реки Пяндж.

Военнослужащие и ветераны 201-й военной базы, сотрудники погранвойск, а также участники тех событий прибыли к установленному мемориалу погибшим с красными гвоздиками почтить память офицеров и солдат того героического боя. В рамках мероприятия помощник командира 201-й военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко провел поминальную панихиду по погибшим.

13 июля 1993 года группы боевиков пытались прорваться на территорию Таджикистана. 45 российских пограничников более 11 часов сдерживали атакующих до подхода подкрепления. 22 российских пограничника и трое военнослужащих, прибывших на усиление подразделений 201-й мотострелковой дивизии, погибли, но не отступили. Шестеро были удостоены звания Героя Российской Федерации, в том числе четверо — посмертно.

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