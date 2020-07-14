Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.07.2020 (07:20)

Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в возложении цветов погибшим пограничникам

Российские военнослужащие и ветераны 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в возложении венков и цветов к месту гибели пограничников и бойцов 201-й мотострелковой дивизии. Мероприятие было приурочено к 27-летию со дня боя на 12-й пограничной заставе.

Траурный митинг на месте гибели защитников пограничной заставы в 1993 году состоялся между Таджикистаном и Афганистаном близ берега реки Пяндж.

Военнослужащие и ветераны 201-й военной базы, сотрудники погранвойск, а также участники тех событий прибыли к установленному мемориалу погибшим с красными гвоздиками почтить память офицеров и солдат того героического боя. В рамках мероприятия помощник командира 201-й военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко провел поминальную панихиду по погибшим.

13 июля 1993 года группы боевиков пытались прорваться на территорию Таджикистана. 45 российских пограничников более 11 часов сдерживали атакующих до подхода подкрепления. 22 российских пограничника и трое военнослужащих, прибывших на усиление подразделений 201-й мотострелковой дивизии, погибли, но не отступили. Шестеро были удостоены звания Героя Российской Федерации, в том числе четверо — посмертно.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские артиллеристы в Таджикистане отработали тактику «кочующих минометов»
Российские связисты в Таджикистане провели радиотренировку по связи
На российской военной базе в Таджикистане состоялись сборы с командирами рот
На российской военной базе в Таджикистане завершились сборы с командирами батальонов

Метки:
Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false