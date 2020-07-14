14.07.2020 (07:00)

Средний размер жилищной субсидии в первом полугодии 2020 года для военнослужащих ВВО увеличился почти на 1 миллион рублей

Специалистами Федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации в первом полугодии 2020 года осуществлена выплата жилищной субсидии 568 военнослужащим Восточного военного округа. Денежные средства на приобретение постоянного жилья перечислены на счета военнослужащих округа на общую сумму 4,6 млрд. рублей. Средний размер жилищной субсидии в первом полугодии 2020 года составил 8,1 млн. рублей. В 2019 году средний размер этой выплаты был 7,4 млн. рублей.

Преобладающее количество военнослужащих, получивших жилищную субсидию, проходят службу во Владивостоке – 135. Более 60 семей военнослужащих получили жилищные субсидии в Хабаровске, Петропавловск-Камчатском и в Чите.

Сумма жилищной субсидии гарантировано позволяет приобрести жилое помещение, как на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, так и в других субъектах Российской Федерации. Поэтому, на сегодняшний день самой популярной формой обеспечения постоянным жильём среди военнослужащих является жилищная субсидия.

Она позволяет военнослужащему самому определить, где он будет покупать или строить себе и своей семье постоянное жильё. Не редкостью стало приобретение двух жилых помещений - для себя и подрастающих детей или же строительство комфортабельного дома или коттеджа, как в городе, так и в загородной зоне.

Это еще раз подтверждает, что жилищная субсидия – действенный способ решения государством взятых на себя обязательств по жилищному обеспечению военнослужащих.

Кроме того, с начала текущего года 88 семей военнослужащих ВВО получили постоянные жилые.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице