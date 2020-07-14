14.07.2020 (06:40)
Связисты Амурского объединения ВВО вошли в команду округа для участия во всеармейских соревнованиях «Уверенный прием-2020»
Военнослужащие соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, представят округ на всеармейском этапе конкурса полевой выучки «Уверенный прием» в Санкт-Петербурге.
В ходе окружного отборочного этапа были выбраны лучшие экипажи. Расчет радиостанции Р-166 объединения занял первое место в своей категории. В ходе упорных тренировок воины связисты научились мастерски владеть техникой, перекрывая установленные нормативы по технической, тактико-специальной и специальной подготовке на «отлично».
В конкурсе примут участие экипажи радио, радиорелейной и спутниковой связи. От Амурского объединения в составе команды округа войдут 9 военнослужащих связистов.
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