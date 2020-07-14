14.07.2020 (06:20)

Около 1 тыс. мотострелков ВВО завершили тактическое учение на полигоне «Цугол» в Забайкалье

На полигоне «Цугол» завершилось двустороннее тактическое учение проведением этапа боевой стрельбы с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.

В ходе учения были отработаны вопросы перемещения и развертывания подразделений, инженерного оборудования районов, рубежей, позиций. Проведена инженерная разведка маршрутов выдвижения, мониторинг РХБ обстановки на пунктах управления подразделений и районах сосредоточения. Помимо этого, в ходе выполнения задач, осуществлялась борьба с беспилотными летательными аппаратами противника.

Главным элементом учения стало блокирование и уничтожение тактического десанта условного противника в глубине обороны мотострелковых и танковых подразделений, а также захват и удержание выгодного рубежа в ночное время суток.

В учении приняли участие около 1000 военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений. Было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72БЗ, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».



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