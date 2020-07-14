14.07.2020 (06:00)

На полигонах Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа начались сборы с гранатометчиками

В войсках Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) начались сборы с гранатомётчиками РПГ-7 и расчетами АГС-17.

Комплекс занятий с более чем 300 военнослужащими из воинских частей и соединений объединения пройдёт в этом месяце. Военнослужащие отработают тактические действия в полевых условиях, усовершенствуют навыки в скрытом передвижении, правильному выбору и оборудованию огневых позиций, наведении и разведке целей.

Занятия пройдут на полигонах в Приморском крае. С гранатометчиками состоятся практические занятия, в рамках которых военнослужащие выполнят боевые стрельбы из автоматических и противотанковых ручных гранатометов. Под руководством опытных инструкторов военнослужащие повысят своё мастерство в правильной классификации целей днем и ночью, расчёте расстояния до неё и на максимальной дальности поражения огневыми средствами уничтожат бронетехнику условного противника.

Справочно:

АГС-17 «Пламя» - 30 мм автоматический станковый гранатомет. Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности.



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