14.07.2020 (05:40)

В Амурском объединении ВВО впервые вводятся новые упражнения по поражению малоразмерных БПЛА из стрелкового оружия

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, впервые вводятся новые упражнения боевой подготовки по поражению из стрелкового оружия воздушных малоразмерных целей имитирующих беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Первыми стрельбу по БПЛА осваивают снайперские подразделения. Общевойсковые подразделения согласно упражнению выполняют стрельбу из окопов в оборонительном бою. Стрельба ведется из автоматов и пулеметов короткими очередями.

В ходе стрельб военнослужащие получают практику выявления разведывательных дронов и ведению прицельной стрельбы по воздушным подвижным целям. В качестве целей выступают специально созданные подвесные мишени, перемещающиеся фронтально относительно стрелка. Цели имитируют несколько видов БЛА самолетного и квадрокоптерного типов.

Новые упражнения по борьбе с БПЛА основаны на анализе опыта современных войн и вооруженных конфликтов и соответствуют развитию тактики применения общевойсковых подразделений.



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