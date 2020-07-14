14.07.2020 (05:20)

В Амурское объединение ВВО поступили современные мобильные комплекты психологического изучения военнослужащих

В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, поступила партия полевых комплектов АРМ-ВП со светозвуковым приспособлением биостимуляции «Лингвостим».

В комплекте поставляется ноутбук с программным обеспечением и дополнительным внешним оборудованием, позволяющим проводить психологическое тестирование военнослужащих в полевых условиях. На проведение тестирования одного человека, в зависимости от вида теста, затрачивается от одной до 20 минут, что в три раза быстрее ранее применяющихся методик.

Аппаратура психологической биостимуляции военнослужащих выполнена в виде очков для оптического и звукового воздействия. Поступившее оборудование значительно повышает возможности войсковых психологов при организации работы в полевых условиях. Она позволяет формировать морально-психологическую устойчивость военнослужащих к боевым действиям, более качественно подбирать психологически совместимые экипажи.



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