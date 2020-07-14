14.07.2020 (05:00)
Расчеты РСЗО «Град» и гаубиц «Акация» мотострелкового соединения ВВО уничтожили колонну условного противника на учении в Забайкалье
Военнослужащие артиллерийских подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия уничтожили колонну техники условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и 152-мм гаубиц «Акация» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае.
По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более 10 км механизированную колонну условного противника и передали координаты целей на командный пункт. Для их уничтожения были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Акация». Расчеты РСЗО «Град» завершили уничтожение сил условного противника.
Расчеты артиллеристских гаубиц выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций.
Артиллеристы совершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов.
В мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано 40 единиц техники.