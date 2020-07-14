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14.07.2020 (04:40)

Молодые лейтенанты общевойскового объединения ВВО в Бурятии будут полностью обеспечены служебным жильем

Все молодые лейтенанты, прибывшие для дальнейшего прохождения службы в соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) дислоцированные в Республике Бурятия, будут обеспечены служебным жильем.

В этом году, после окончания высших учебных заведений в части ВВО в Бурятии прибыло около 100 молодых специалистов, более 30 из которых - семейные. Всем молодым офицерам с первых дней службы выделены жилые помещения в военных городках и офицерских общежитиях.

В дальнейшем, при представлении документов, квартиры будут распределены в военных городках поселка Сосновый Бор и железнодорожной станции Дивизионная, а также военных городках города Кяхта.

Инфраструктура военных городков включает в себя помимо жилых домов, детские дошкольные учреждения, школы, культурные центры, а также спортивные площадки и места для отдыха.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Жилье , Восточный военный округ
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