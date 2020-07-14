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14.07.2020 (04:20)

Суда обеспечения ТОФ приступили к установке рейдового оборудования в бухте Золотой Рог для парада кораблей ко Дню ВМФ России во Владивостоке

В бухте Золотой Рог начались работы по установке рейдового оборудования для обеспечения проведения во Владивостоке парада кораблей Тихоокеанского флота ко Дню Военно-Морского Флота России.

В акватории бухты работает килекторное судно КИЛ-498 и два гидрографических катера. Гидрографические суда корректируют точность установки рейдовых «сборок» в точках, которые предварительно были осмотрены водолазными специалистами спасательного отряда ТОФ. КИЛ-498 обеспечивает доставку комплектов рейдового оборудования с береговой базы хранения и формирует швартовые места для кораблей парадного строя. Каждый из рейдовых комплектов собран с учетом глубины в месте постановки.

При проведении работ учитывается насыщенный трафик гражданских судов, который характерен для основной судоходной артерии Владивостока.

Всего для обеспечения праздника ВМФ во Владивостоке подготовлено 16 комплектов рейдового оборудования. Вес каждой полной сборки составляет почти 55 тонн.

Планируется, что к середине этой недели все рейдовые комплекты будут готовы к швартовке кораблей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Главный военно-морской парад
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