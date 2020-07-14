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14.07.2020 (04:00)

Барк «Седов» вышел от причала Тихоокеанского флота во Владивостоке и отправился в поход по Японскому морю

Сегодня крупнейшее в мире парусное судно - барк «Седов», принимающий участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел от причала Тихоокеанского флота во Владивостоке и отправится в плавание по Японскому морю.

 Учебное парусное судно «Седов» с курсантами Росрыболовства из Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Мурманска на борту вышло в месячный рейс по акватории Японского моря.

Более месяца стоянку «Седова» в столице Приморского края обеспечивал Тихоокеанский флот. Судно было ошвартовано в центре Владивостока рядом с флагманом ТОФ Гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг».

Экипаж «Седова» по приглашению командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца побывал на крейсере, а тихоокеанцы посетили парусник. Также курсанты с «Седова» были гостями на концертах творческих коллективов ТОФ, которые проводились для моряков на основном флотском причале.

Планируется, что в середине августа барк «Седов» снова зайдет в порт Владивосток. После непродолжительной стоянки, во время которой будет произведена смена курсантов и пополнены необходимые запасы, «Седов» отправится в порт приписки – Калининград.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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