13.07.2020 (22:03)

Роль военной полиции в наведении уставного порядка в войсках обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

Совершенствование служебной деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации при выявлении и предупреждении правонарушений, обеспечении правопорядка, воинской дисциплины, противодействия преступности станет предметом научных дискуссий с представителями силовых министерств и ведомств на полях Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Круглый стол, посвященный этой тематике, включен в научно-деловую программу Форума. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы ведомственного процессуального контроля, возникающие при осуществлении полномочий органа дознания в войсках, а также основные направления совершенствования служебной деятельности, особенности взаимодействия с заинтересованными органами исполнительной власти, правоохранительными органами, а также перспективные направления дальнейшего развития военной полиции.

Специалисты обменяются опытом и выработают единые взвешенные подходы, которые будут способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах.

В работе круглого стола планируют принять участие заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов, представители органов военного управления, МВД России, Главной военной прокуратуры, Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, региональных управлений военной полиции (по дознанию) и ведущих образовательных организаций.

Справочно:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет на один день расширена его научно-деловая программа. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться в течение шести дней с 23 по 28 августа на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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