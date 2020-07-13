13.07.2020 (21:39)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО блокировали группировку условного противника в Воронежской области

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа блокировали группировку сухопутных сил условного противника в Воронежской области.

Тактическое учение прошло с боевой стрельбой на полигоне «Погоново». По легенде учения основные наземные силы «противника» блокировали населенный пункт и приступили к перегруппировке для нанесения удара. Мотострелковые подразделения перешли в наступление и упреждающим ударом из 30-мм пушек боевых машин пехоты БМП-2 и гранатометов РПГ-7В уничтожили мобильные пункты управления войсками и огневые точки, а мотострелковые группы уничтожили живую силу «противника» на удалении до 800 метров.

Всего на полигоне отработали действия более 650 военнослужащих гвардейской общевойсковой армии ЗВО, а также около 130 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 120-мм минометы «Сани», 125-мм орудия танков Т-72БА.

В ходе проведения тактического учения особое внимание было уделено ведению маневренной обороны, а также современному опыту ведения современных военных конфликтов.



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