13.07.2020 (21:03)

Специалисты войск РХБЗ из Курска представят ЗВО на конкурсе «Безопасная среда-2020» в Ярославской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа из Курской области представят военный округ на этапе всеармейского конкурса «Безопасная среда-2020» в Ярославской области.

Лучшие команды военнослужащих будут состязаться в «Индивидуальной гонке», «Эстафете» и «Огневой подготовке» с 13 по 17 июля.

На одном из самых зрелищных этапов - огневом рубеже военнослужащие в средствах индивидуальной защиты органов дыхания продемонстрируют свои навыки в стрельбе из штатного оружия по шести мишеням на удалении 100 метров со сменой огневой позиции.

Этап конкурса «огневая подготовка» проводился на трех участках, где каждый член экипажа выполнял упражнения самостоятельно. Стрельба ведется из автомата Калашникова АК-74.

Также в ходе конкурса «Безопасная среда» пройдут индивидуальная гонка и командная эстафета, где лучшие представители военных округов, флотов, видов и родов войск продемонстрируют навыки в прохождении огненно-штурмовой полосы, ведение специальной разведки с использованием бронемашин РХМ-4, в ходе которых каждый член экипажа выполнит 24 норматива по специальной подготовке и РХБ защите. Конкурсанты преодолевают препятствия конкурсной трассы, принимают участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку с применением прибора ПХРДД-3 и специальную обработку.

Всего в отборочных этапах приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 800 единиц специальной техники. Победители всеармейских соревнований примут участие в международном конкурсе в августе 2020 г.



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