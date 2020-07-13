13.07.2020 (21:13)

Радиотехнические войска Ленинградского объединения ВВС и ПВО отработали обнаружение контрольных целей в ходе учения

В Ленинградской области завершилось тактическое учение радиотехнических подразделений Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В ходе трехдневного тактического учения военнослужащие радиотехнического батальона соединения ПВО совершили марш на учебные позиции, где провели маскировку местности. Боевые расчеты выполнили нормативы по разворачиванию радиолокационных станций в боевое положение, топографической привязке, заступили на боевое дежурство, отработали вопросы ведения радиолокационной разведки по обнаружению контрольных целей в воздухе, определению их государственной принадлежности и выдачи боевой информации на вышестоящие командные пункты «Фундамент», «Универсал» и «Бастион».

Особое внимание было уделено обеспечению радиолокационной информацией зенитных ракетных подразделений, принимавших участие в тактическом учении.

Контроль воздушного пространства, радиолокационная разведка и определение трассовых характеристик воздушных целей осуществлялись мобильными трехкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора «Каста 2-2», станциями кругового обзора «Гамма-С1» и мобильными радиолокационными комплексами по поиску аэродинамических и баллистических объектов «Подлет».

В учении было задействовано более 60 военнослужащих и свыше 20 единиц специальной техники радиотехнических войск объединения.



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