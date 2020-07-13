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13.07.2020 (20:18)

В подмосковном поселке Калининец прошел один из самых зрелищных этапов конкурса «Страж порядка»

Сегодня на территории 100 полка Таманской дивизии состоялся один из самых зрелищных этапов конкурса – «Патрульный наряд».

Команды состязались в выполнении нормативов по РХБЗ, огневой подготовке – снаряжении магазина патронами и сборке автомата, медицинской подготовке – наложении кровоостанавливающего жгута и метании гранаты на точность.

Также команды выполнили стрельбу из страйкбольных приводов по ростовым мишеням, элементы экстремального вождения на патрульных автомобилях, действия по посадке в автомобиль и высадке из него в условиях боя с нарушителем, а также задержание нарушителя.

Всеармейский этап конкурса «Страж порядка» проходит с 11 по 18 июля. В конкурсе принимают участие восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру города Москвы.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Страж порядка
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