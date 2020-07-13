13.07.2020 (19:59)

Экипажи крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» провели совместные учения по поиску подводных лодок

Сегодня экипажи тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Северного флота провели в Баренцевом море противолодочное учение.

Учение проходило в двухстороннем формате. Корабельной поисково-ударной группы Северного флота, в состав которой вошли два ракетных крейсера, противодействовала атомная подводная лодка.

По замыслу учения, перед надводниками и подводниками стояла задача в заданном районе Баренцева моря обнаружить друг друга, и с обнаружением применить комплексы вооружения: противолодочного – для корабельной поисково-ударной группы и торпедного – для подводной лодки.

В ходе первого этапа учения экипажи надводных и подводного крейсеров отрабатывали задачи по поиску и слежению за подводными и надводными целями, а также по условному применению комплексов вооружения.

Оценка действиям экипажей корабельной поисково-ударной группы» и атомной подводной лодки будет выставлена после возвращения кораблей в пункты постоянной дислокации и тщательного анализа предоставленных отчётных материалов.

В ходе практического этапа учения экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» выполнил стрельбу ракето-торпедой по подводной цели ракетным противолодочным комплексом «Водопад», а экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» выполнил глубинное бомбометание.

В ходе учения экипажи надводных и подводного крейсеров успешно отработали тактику действий в различных режимах и условиях плавания, проверили работу гидроакустического вооружения.

По завершению плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» примут участие в морском параде, посвященном Дню Военно-морского флота России на рейде города Североморска.



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