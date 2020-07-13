13.07.2020 (19:46)

В Ярославской области состоялось открытие Всеармейского этапа конкурса на лучший экипаж радиационной, химической разведки «Безопасная среда»

13 июля 2020 г. на полигоне «Песочное» учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прошла торжественная церемония открытия Всеармейского этапа конкурса «Безопасная среда» на лучший экипаж радиационной, химической разведки.

Более 200 специалистов РХБ защиты 1-ой мобильной бригады РХБ защиты, 9-го полка РХБ защиты (чрезвычайного реагирования), военных округов, Военной академии, команда МЧС России прибыли в Ярославскую область для участия в конкурсе, всего 16 экипажей.

Всеармейскому этапу предшествовали соревнования в соединениях и воинских частях, а также окружные состязания, в которых приняли участие 1248 экипажей на 64 полигонах.

Перед началом заездов с приветственным словом к участникам обратился начальник Военной академии генерал-майор Игорь Емельянов. Он отметил, что проводимый конкурс направлен на повышение боевой выучки, на обмен передовым опытом в вопросах РХБ защиты, проверку на прочность специальной техники и вооружения.

«Уверен, что участники соревнований продемонстрируют волю к победе, подтвердят свой профессионализм», - подчеркнул начальник Военной академии.

Игорь Емельянов пожелал участникам конкурса проявить воинское мастерство, удачи и победы.

Для участников соревнований, гостей и зрителей была организована развлекательная программа с участием Военного оркестра Военной академии под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации подполковника Эдуарда Клейна и творческих коллективов Костромской области.

Справочно:

Всеармейский конкурс «Безопасная среда» - соревнования на выявление лучшего экипажа РХБ разведки. Включает в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка», «эстафета», в ходе которых каждый член экипажа выполнит 24 норматива по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют все препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдут огненно-штурмовую полосу.

Победители Всероссийских соревнований будут отстаивать честь страны на конкурсе «Безопасная среда» VI Армейских Международных игр, которые пройдут на полигоне учебного центра Военной академии (пос. Песочное, Ярославская обл.) в августе 2020 г.

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