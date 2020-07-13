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13.07.2020 (19:24)

Определены лучшие кинологи со служебными собаками в индивидуальной гонке «Дог-биатлона»

В 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области завершился первый этап индивидуальной гонки «Дог биатлона» в рамках Всеармейского этапа международного конкурса «Верный друг-2020».

Среди команд военнослужащих женского пола в лидеры вышла ефрейтор Диана Зеленова, на втором месте рядовой Ангелина Раздобреева и третье место разделили сержант Юлия Капитонова и ефрейтор Диляра Садыкова.

Среди команд военнослужащих мужского пола на первом месте оказался Иван Киркин, второе место занял сержант Алексей Курилов и тройку лидеров замкнул Чепурко Виктор.

Следующий этап конкурса «Преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками» стартует завтра.

В конкурсе принимают участие 15 мужских и женских расчетов кинологов до 10 человек каждая команда. Кроме того, около 80 служебных собак различных пород от овчарок 4 разновидностей до русского черного терьера, возраст которых от 3 до 5 лет.

Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Верный друг
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