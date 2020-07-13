Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.07.2020 (19:05)

Летчики ВТА провели тренировки по тушению крупного пожара

В тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации экипажи самолетов Ил076 провели практические тренировки по тушения условного крупного природного пожара.

Во время полетов летчик получали в воздухе координаты условного очага возгорания и выполняли сброс воды с высоты около 100 метров. Это оптимальная высота для наиболее эффективного тушения.

Перед выполнением полетов самолеты Ил-76 были оборудованы выливные авиационные приборы ВАП-2, вмещающие 42тонны воды.

Всего в ходе полетов было задействовано около 10 экипажей ВТА, каждый из которых получил допуск к проведению практических полетов для тушения пожаров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false