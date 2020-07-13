13.07.2020 (19:05)
Летчики ВТА провели тренировки по тушению крупного пожара
В тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации экипажи самолетов Ил076 провели практические тренировки по тушения условного крупного природного пожара.
Во время полетов летчик получали в воздухе координаты условного очага возгорания и выполняли сброс воды с высоты около 100 метров. Это оптимальная высота для наиболее эффективного тушения.
Перед выполнением полетов самолеты Ил-76 были оборудованы выливные авиационные приборы ВАП-2, вмещающие 42тонны воды.
Всего в ходе полетов было задействовано около 10 экипажей ВТА, каждый из которых получил допуск к проведению практических полетов для тушения пожаров.