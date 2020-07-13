Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.07.2020 (18:49)

В подмосковном учебном центре завершился первый этап Всеармейского конкурса «Аварийный район-2020»

В Межвидовом учебном центре завершился первый этап Всеармейского конкурса среди военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020».

Лидирующее место по итогам проведения этапа занимает команда 12-го Главного управления Минобороны России, за ней следуют с небольшим отрывом команды Северного флота и Ракетных войск стратегического назначения.

В следующих двух этапах команды будут бороться за выход в финал, который состоится 18 июля.

Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На полигоне «Кара-Хаак» в республике Тыва стартовал всеармейский этап конкурса «Конный марафон»
Песни в исполнении артистов ЦДРА прозвучали на церемонии открытия всеармейского этапа конкурса «Страж порядка»
Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Нацгвардии России прибыли в Кабардино-Балкарию для участия в конкурсе «Эльбрусское кольцо-2020»
Конкурсанты Всеармейского этапа международного конкурса аварийно-спасательных подразделений вышли на «Специальную полосу»

Метки:
АрМИ , РВСН , Аварийный район
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false