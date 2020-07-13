13.07.2020 (18:49)

В подмосковном учебном центре завершился первый этап Всеармейского конкурса «Аварийный район-2020»

В Межвидовом учебном центре завершился первый этап Всеармейского конкурса среди военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020».

Лидирующее место по итогам проведения этапа занимает команда 12-го Главного управления Минобороны России, за ней следуют с небольшим отрывом команды Северного флота и Ракетных войск стратегического назначения.

В следующих двух этапах команды будут бороться за выход в финал, который состоится 18 июля.

Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

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