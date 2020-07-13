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13.07.2020 (18:33)

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 вернулись в пункт дислокации после учений в Баренцевом море

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 выполнили перебазирование с оперативного аэродрома в Мурманской области на аэродром дислокации в Иркутской области после совместного учения с Северным флотом.

В ходе учения летчики дальневосточного соединения дальней авиации выполнили учебно-боевые задачи во взаимодействии с авиацией Северного флота по прикрытию с воздуха походного строя боевых кораблей Северного флота.

Помимо этого летный состав отработали боевое применение авиационных средств поражения по мишеням.

Полетные задания были выполнены в полном объеме в составе оперативной группы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВКС
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