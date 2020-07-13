13.07.2020 (18:19)

На полигоне «Кара-Хаак» в республике Тыва стартовал всеармейский этап конкурса «Конный марафон»

Всеармейский этап конкурса «Конный марафон», проходящий в рамках Армейских международных игр-2020 между лучшими военнослужащими конных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, стартовал на полигоне «Кара-Хаак» в Республике Тыва.

В церемонии открытия приняли участие командующий 41 общевойсковой армией генерал-майор Яков Резанцев, представители Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, представители администрации Республики Тыва, а также гости и участники конкурса.

«В ходе соревнований все сложности маршрута будут вам по плечу. Вы должны показать на что способны, показать примеры взаимовыручки, целеустремленности и воли к победе. Лучшим из вас предстоит защитить честь Вооруженных Сил Российской Федерации на международном этапе конкурса»,- отметил командующий 41 общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Яков Резанцев.

Во время соревнований военнослужащим предстоит преодолеть короткую и длинную дистанции на лошадях с выполнением специальных задач. Победителем станет команда, которая проедет маршрут за самое короткое время. Лучшие военнослужащие представят Россию на международных состязаниях, которые состоятся в августе.

В конкурсе принимают участие три команды: военнослужащие Южного военного округа, команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и команда Центрального военного округа.

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