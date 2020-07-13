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13.07.2020 (17:52)

Экипажи кораблей Черноморского флота проводят учебный морской бой с целью поражения кораблей десантного отряда условного противника

Сторожевой корабль (скр) «Пытливый» и фрегат (фр) «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) вышли в море в составе корабельной ударной группы (КУГ) для проведения планового учения по предотвращению высадки морского десанта с отрядом кораблей условного противника в морском полигоне в акватории Чёрного моря.

В роли корабля-противника задействован экипаж большого десантного корабля «Цезарь Куников».

В ходе мероприятия экипажи скр «Пытливый» и фр «Адмирал Эссен» выполнили артиллерийские стрельбы и пуски зенитных ракет по надводным целям, отработав действия по отражению возможной высадки на плав морского десанта и диверсионных разведывательных групп условного противника.

На завершающем этапе учения экипажи провели частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе морем.

Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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