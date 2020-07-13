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13.07.2020 (17:04)

В соединениях и частях армейского корпуса Балтийского флота начался этап боевого слаживания в составе рот

Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота приступили к проведению тактических учений с боевой стрельбой на полигонах в Калининградской области.

В ходе проведения тактических учений военнослужащими в составе мотострелковых рот совместно с танковыми, артиллерийскими, зенитно-ракетными (зенитными) и специальными подразделениями отрабатываются вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника, занятия опорных пунктов, действий при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, а также выхода из боя и отхода с использованием рельефа местности.

Для создания условий максимально приближенных к боевым, на полигонах Балтийского флота оборудована сложная обстановка современного общевойскового боя и установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин. Кроме того, оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения, активно применяются средства имитации огневого поражения со стороны условного противника.

Во время проведения учений мотострелки и морские пехотинцы Балтийского флота израсходуют более 20 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия, более 3000 мин и артиллерийских снарядов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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