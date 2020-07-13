13.07.2020 (16:45)

Экипаж глубоководного спасательного аппарата АС-34 Северного флота отработал маневрирование под водой в Мотовском заливе

Сегодня на Северном флоте состоялась плановая тренировка спасательных сил с участием экипажей обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-34 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий».

Аппарат АС-34 был спущен на воду с борта спасательного судна «Михаил Рудницкий» на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива, где традиционно совершенствуют профессиональное мастерство водолазы и подводные спасатели флота.

Экипаж АС-34 отработал погружение на глубину, маневрирование на воде и под водой, а также взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна. Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. В ходе тренировки особое внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине и его спуску на воду. Тренировка заняла несколько часов. После выполнения работ под водой спасательный аппарат был возвращён обратно на борт судна-носителя.

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