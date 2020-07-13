13.07.2020 (16:43)

Десантный корабль Балтийского флота «Евгений Кочешков» принял участие в репетиции Дня ВМФ

Самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке Балтийского флота «Евгений Кочешков» принял участие в репетиции военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню Военно-Морского Флота России.

Тренировка прошла в акватории Калининградского морского канала в Балтийске под руководством командира Балтийской военно-морской базы контр-адмирала Александра Пешкова.

В ней, помимо десантного корабля «Евгений Кочешков», приняли участие свыше 20 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, а также порядка 1000 военнослужащих Балтийского флота. В ходе репетиции были отработаны дистанции между кораблями, утверждено время на выполнение каждого упражнения, внесены последние коррективы в план проведения праздника с учетом реальной обстановки.

23 июля будет проведена генеральная репетиции торжественного мероприятия. В общей сложности, в мероприятиях в Балтийске будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота, а также два вертолета КА-27 морской авиации флота.

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