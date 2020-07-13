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13.07.2020 (16:12)

Шесть вертолетов Ми-8 ЦВО прошли модернизацию на авиационном заводе в Улан-Удэ

Шесть вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО), базирующегося в Новосибирской области, прошли модернизацию на Улан-Удэнском авиационном заводе.

На авиатехнику установили новейший комплекс бортовой обороны «Витебск», который обеспечивает защиту вертолета от применения по нему ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне излучения.

Усовершенствование военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ проводится с учетом опыта боевого применения моделей этого семейства. Боевая машина может перевозить до 36 десантников или до 12 раненых, а также различные грузы как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске общей массой до четырех тонн. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Центральный военный округ
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