13.07.2020 (15:42)

В Москве состоялась рабочая встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с представителями Минобороны Республики Судан

Сегодня по инициативе суданской стороны состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с представителями Министерства обороны Республики Судан.

В ходе переговоров сторонами была отмечена положительная динамика развития российско-суданских отношений в области военного и военно-технического сотрудничества. Определены перспективные направления взаимодействия в рамках исполнения подписанного в мае 2019 года межгосударственного соглашения о военном сотрудничестве.

Генерал-полковник Александр Фомин отметил важность российско-суданского партнерства для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице