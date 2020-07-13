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13.07.2020 (15:42)

В Москве состоялась рабочая встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с представителями Минобороны Республики Судан

Сегодня по инициативе суданской стороны состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с представителями Министерства обороны Республики Судан.

В ходе переговоров сторонами была отмечена положительная динамика развития российско-суданских отношений в области военного и военно-технического сотрудничества. Определены перспективные направления взаимодействия в рамках исполнения подписанного в мае 2019 года межгосударственного соглашения о военном сотрудничестве.

Генерал-полковник Александр Фомин отметил важность российско-суданского партнерства для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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