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13.07.2020 (15:34)

Курсанты-первокурсники военного учебного центра Уральского федерального университета совершили первые прыжки с парашютом

Курсанты первого курса военного учебного центра Уральского федерального университета, обучающиеся по специальностям «Применение подразделений специального назначения и организации специальной радиосвязи», выполнили первые прыжки с парашютом на аэродроме в Свердловской области.

В ходе подготовки к первым прыжкам молодые люди прошли курс наземного теоретического и практического обучения под руководством преподавателей профильных кафедр и парашютистов-инструкторов.

Особое внимание при подготовке уделялось действиям обучаемых при возникновении нештатных ситуаций в воздухе и после приземления. По результатам выполнения первых прыжком все обучаемые получили положительные оценки.

Прыжки с парашютом выполнялись с высоты 800 метров.

Всего к совершению прыжков привлекалось около 20 курсантов.  Допуск к занятиям осуществлялся только после прохождения курсантами и преподавателями барьерной термометрии и осмотра медицинским специалистом на наличие признаков респираторных заболеваний.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Воздушно-десантная подготовка
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