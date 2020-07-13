13.07.2020 (15:27)

Песни в исполнении артистов ЦДРА прозвучали на церемонии открытия всеармейского этапа конкурса «Страж порядка»

Ведущими церемонии открытия выступили артист ЦДРА Алексей Зубарев и солистка Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Татьяна Королева.

В ходе представления команд-участниц в исполнении творческого коллектива ансамбля Центрального Дома Российской Армии под руководством Дмитрия Сушкина прозвучали патриотические песни, посвященные армии.

Зрители смогли услышать такие композиции, как «Армия России» (слова и музыка Н. Петрова), «Мы верим твердо в героев спорта» (слова Н. Добронравова, музыка А. Пахмутовой), «Броня крепка и танки наши быстры», «Мы раскрываем крылья» (слова и музыка М. Тишмана), «Сердце земли моей» (слова В. Соловьева, музыка К. Брейтбурга).

В заключение своего выступления артисты ЦДРА уже по традиции, сложившейся на конкурсе, порадовали зрителей исполнением «Гимна военной полиции». При его звучании зрительный зал встал.

Справочно:

Во всеармейском этапе соревнований военных полицейских «Страж порядка», который проводится в рамках Армейских международных игр – 2020, в Калининце собралось восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру города Москвы. В течение 10 дней они будут вести борьбу за награды и право представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе.

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