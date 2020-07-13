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13.07.2020 (15:11)

Артиллеристы ЦВО из Поволжья провели учение по уничтожению укрепленных районов условного противника под Оренбургом

Артиллерийские подразделения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа из Поволжья провели учение по уничтожению укрепленных районов условного противника под Оренбургом.

По замыслу учения, условный противник создал линию обороны, состоящую из укрепленных районов. Позиции противника были обнаружены разведкой с помощью беспилотников «Орлан-10». Расчеты реактивных систем «Торнадо-Г», самоходных орудий «Хоста» и возимых минометных комплексов «Сани» вышли и развернулись на огневых позициях. Затем военнослужащие выполнили стрельбу с закрытых огневых позиций, расчеты отработали ведение беглого и сосредоточенного огня по целям условного противника.

Учение прошло на Тоцком полигоне, в нем приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Учения
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