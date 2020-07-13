13.07.2020 (14:45)
Инженеры ЦВО провели тренировку по антитеррору в Башкирии
Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в поселке Алкино-2 Республики Башкортостан, провели тренировку по противодействию терроризму.
В ходе тренировки военнослужащие с применением стрелкового оружия и военной техники отработали действия по блокированию и уничтожению противника на контрольно-пропускном пункте, учились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Во время тренировки использовались имитационные средства.
На тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.
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