13.07.2020 (05:00)
Минобороны России свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым
Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым.
Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками.
По просьбе руководства Республики Крым, Минобороны России свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища.
Первые подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов и эшелоны с необходимым оборудованием и материалами прибыли в Симферополь 11 июля. К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.