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13.07.2020 (05:00)

Минобороны России свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым

Фото Видео

Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым.

Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками. 

По просьбе руководства Республики Крым, Минобороны России свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища.

Первые подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов и эшелоны с необходимым оборудованием и материалами прибыли в Симферополь 11 июля. К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Южный военный округ , Черноморский флот
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