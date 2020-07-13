13.07.2020 (05:00)

Минобороны России свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым



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Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым.

Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками.

По просьбе руководства Республики Крым, Минобороны России свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища.

Первые подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов и эшелоны с необходимым оборудованием и материалами прибыли в Симферополь 11 июля. К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

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