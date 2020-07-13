13.07.2020 (13:52)

Более 3 тысяч военнослужащих ЦВО обеспечены служебным жильем за 1 полугодие 2020 года

Более 3 тысяч военнослужащих, проходящих военную службу на территории Центрального военного округа (ЦВО), обеспечены служебным жильем за 1 полугодие 2020 года.

Денежная компенсация за поднаём играет огромную роль в обеспечении военнослужащих жильём. Особенно в гарнизонах с большой потребностью в служебном жилье, а также там, где потребность небольшая и строительство жилого фонда Минобороны России не целесообразно, военнослужащему ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наём (поднаём) жилья при отсутствии жилого помещения.

В 2020 году в среднем денежная компенсация на территории России, в зависимости от состава семьи и региона, составляет 12674 рубля. К примеру, в Свердловской области семья из четырёх человек получает компенсацию за наем (поднаем) жилья в размере 19451 рубль.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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