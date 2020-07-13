Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.07.2020 (13:52)

Более 3 тысяч военнослужащих ЦВО обеспечены служебным жильем за 1 полугодие 2020 года

Более 3 тысяч военнослужащих, проходящих военную службу на территории Центрального военного округа (ЦВО), обеспечены служебным жильем за 1 полугодие 2020 года.

Денежная компенсация за поднаём играет огромную роль в обеспечении военнослужащих жильём. Особенно в гарнизонах с большой потребностью в служебном жилье, а также там, где потребность небольшая и строительство жилого фонда Минобороны России не целесообразно, военнослужащему ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наём (поднаём) жилья при отсутствии жилого помещения.

В 2020 году в среднем денежная компенсация на территории России, в зависимости от состава семьи и региона, составляет 12674 рубля. К примеру, в Свердловской области семья из четырёх человек получает компенсацию за наем (поднаем) жилья в размере 19451 рубль.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В железнодорожном соединении ЦВО состоялась торжественная церемония принятия новобранцами военной присяги
Командующий 41 армией Яков Резанцев обсудил с Администрацией Тувы вопросы организации и проведения конкурса «Конный марафон»
Российские специалисты РХБЗ провели санобработку школы в Киргизии
Под Самарой в соединении управления 2-й армии ЦВО прошли спортивно-массовые мероприятия

Метки:
Жилье , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false