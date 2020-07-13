Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.07.2020 (13:49)

Проект «Фронтовые письма» представил музей Дома офицеров в Новосибирске

Музей боевой славы воинов-сибиряков, расположенный в здании Дома офицеров Новосибирского гарнизона, проводит оцифровку писем фронтовиков и формирует электронный архив в рамках проекта к 75-летию Великой Победы.

Оригиналы писем фронтовиков из Сибири, поступающие от родственников, хранятся в одном из главных залов музея, посвященному бессмертному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

«Идея создать электронный архив писем пришла именно тогда, когда родственники начали приносить письма в музей, для ознакомления, но не готовы были оставить их оригиналы. Письма с фронта – это и память, и памятник, для родственников фронтовиков», – поясняет научный сотрудник музея Александр Беседин.

На сегодняшний день в музее хранится более 200 писем, переведенных в цифровой формат.

Наиболее ценные экспонаты музея – это оригиналы фронтовых писем Героев Советского Союза Бакурова Дмитрия Алексеевича и Гриценко Ефима Дмириевича.

Президент РФ Владимир Путин в честь 75-летия Великой Победы объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В железнодорожном соединении ЦВО состоялась торжественная церемония принятия новобранцами военной присяги
Командующий 41 армией Яков Резанцев обсудил с Администрацией Тувы вопросы организации и проведения конкурса «Конный марафон»
Российские специалисты РХБЗ провели санобработку школы в Киргизии
Под Самарой в соединении управления 2-й армии ЦВО прошли спортивно-массовые мероприятия

Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false