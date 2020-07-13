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13.07.2020 (12:50)

С 25 июля стартует профессиональный отбор в Михайловскую военную артиллерийскую академию

В год своего двухсотлетнего юбилея со дня образования Михайловская военная артиллерийская академия примет на обучение около 500 курсантов.

В связи с профилактикой коронавирусной инфекции в порядке проведения мероприятий по предварительному отбору кандидатов, решивших поступать в академию, произошли изменения. С новыми правилами приема можно ознакомиться на сайте академии.

С 25 июля по 10 августа в учебном центре академии в г. Луга будет организован профессиональный отбор кандидатов из числа имеющих среднее профессиональное образование, которые будут сдавать вступительные испытания в академии; военнослужащих, имеющих действующие результаты единого государственного экзамена; военнослужащих, поступающих на специальности среднего профессионального образования; выпускников общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации со специальными наименованиями.

С 15 июля по 5 августа для кандидатов, прошедших или не проходивших военную службу, не вошедших в вышеуказанные категории, профессиональный отбор будет проведен выездными комиссиями в военных комиссариатах по месту жительства.

До 10 августа приемная комиссия академии доведёт информацию о зачислении кандидатов в академию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Артиллерия , Военное образование
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