13.07.2020 (10:55)

Морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают действия по выходу боевой техники на плав

В Севастополе на полигоне бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) в бухте Казачьей началась практическая подготовка механиков-водителей, которые будут управлять бронетранспортёрами БТР-82 на плаву 26 июля во время военно-спортивного праздника, посвящённого Дню Военно-Морского Флота России.

На первом этапе тренировок молодые водители отработали размещение бронетранспортеров внутри твиндеков корабля и выгрузку бронетехники без привлечения больших десантных кораблей (БДК) на береговом тренажере, имитирующем твиндек корабля. Затем технику подготовили к преодолению водных преград, с проверкой герметичности БТРов, после чего приступили к проведению практических занятий по входу бронетранспортеров в воду, развертыванию их в боевой порядок, движению в составе подразделения, стрельбе на плаву, умению держать дистанцию между машинами.

В этом году для участия в подготовительных мероприятиях привлекается 20 бронетранспортёров БТР-82 со штатными водителями.

Все водители машин прошли теоретическую, и практическую подготовку, а также получили необходимую практику вождения.

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