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13.07.2020 (10:44)

Новобранцы ЮВО, призванные в начале лета из Дагестана, приняли Военную присягу

Новобранцы, призванные в начале лета из Дагестана, приняли Военную присягу в 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО).

До принятия присяги в течение месяца военнослужащие прошли «Курс молодого бойца», личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Все военнослужащие во время двухнедельного карантина проживали в специально оборудованных казарменных помещениях. Новобранцы приступили к выполнению плановых задач учебного периода после сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащим в ближайшее время предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому и теоретическому изучению штатного оружия, современной военной и специальной техники.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе церемония приведения к Военной присяге прошла без присутствия родственников.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ , Присяга
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