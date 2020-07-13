Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.07.2020 (10:40)

Более 1000 водителей пополнили соединения и воинские части Воздушно-десантных войск в ходе весеннего призыва

В ходе завершающегося весеннего призыва в соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск прибыло более 1000 водителей.

Все они имеют категорию «С» и были подготовлены как в школах ДОСААФ России, так и в других учебных заведениях.

В ближайшее время с ними будет организована дополнительная подготовка, в ходе которой на автодромах полигонов  под руководством инструкторов молодые водители научатся маневрировать на скоростных трассах, проходить различные маршруты в составе колонн на минимальных и максимальных скоростях, преодолевать дороги с большими уклонами и крутыми поворотами, овраги, искусственные и естественные препятствия, участки вязкого и скалистого грунта с использованием средств самовытаскивания и штатной системы ABS.

Завершится подготовка сдачей зачетов по знанию теоретических основ управления автомобилем и совершением 150-километрового марша для получения допуска к самостоятельному управлению автомобилем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Несколько тысяч военнослужащих прибыли в Приморское общевойсковое объединение ВВО для дальнейшего прохождения военной службы
Новобранцы Амурского объединения ВВО торжественно примут воинскую присягу
Более 9000 граждан Дальнего Востока и Восточной Сибири призвано в ВС РФ
Десять призывников из Татарстана убыли служить в научные роты Минобороны России

Метки:
Воздушно-десантные войска , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , ДОСААФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false