13.07.2020 (10:40)

Более 1000 водителей пополнили соединения и воинские части Воздушно-десантных войск в ходе весеннего призыва

В ходе завершающегося весеннего призыва в соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск прибыло более 1000 водителей.

Все они имеют категорию «С» и были подготовлены как в школах ДОСААФ России, так и в других учебных заведениях.

В ближайшее время с ними будет организована дополнительная подготовка, в ходе которой на автодромах полигонов под руководством инструкторов молодые водители научатся маневрировать на скоростных трассах, проходить различные маршруты в составе колонн на минимальных и максимальных скоростях, преодолевать дороги с большими уклонами и крутыми поворотами, овраги, искусственные и естественные препятствия, участки вязкого и скалистого грунта с использованием средств самовытаскивания и штатной системы ABS.

Завершится подготовка сдачей зачетов по знанию теоретических основ управления автомобилем и совершением 150-километрового марша для получения допуска к самостоятельному управлению автомобилем.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице