13.07.2020 (10:33)

В Абхазии прошла активная фаза совместного двустороннего учения российской военной базы и ВС республики

На территории Абхазии военнослужащие российской военной базы и Министерства обороны этой республики приняли участие в совместном двустороннем учении.

Разнородные подразделения России и Абхазии в начале недели были подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны для выполнения совместных задач.

В ходе учения, которое проводилось на полигонах Нагвалоу и Цабал, батальонные тактические группы отработали огневые задачи под прикрытием армейской авиации.

Также активная фаза учения прошла на побережье Черного моря, где мотострелки во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия по обороне побережья.

На завершающем этапе учения военнослужащие с использованием современной техники и вооружения выполнили огневое поражение более чем 1 тыс. наземных и воздушных целей, имитирующих пехоту и авиацию условного противника.

В тактическом учении приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц различной техники. В частности, зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», гаубицы Д-30, РСЗО «Град», минометные установки «Сани», машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.

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