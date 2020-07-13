13.07.2020 (10:31)

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М, базирующихся в Волгоградской области, учились уничтожать надводные цели

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили надводные цели в сложных условиях в ходе летных тактических учений.

Координаты целей кораблей, субмарин и других морских судов условного противника были разведаны и переданы экипажами фронтовых разведчиков

Су-24МР. Экипажи бомбардировщиков совершили боевые вылеты с применением 120-кг осколочно-фугасных бомб, успешно выполнив поставленные задачи. Бомбометание осуществлялось по координатам целей при среднем отклонении бомб в 5 м при допустимых 15 м.

Также летчики ЮВО отработали действия в случае отказа авиационной техники, маневры по уклонению от атак истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

К учениям был привлечен весь личный состав инженерно-технического и летного состава авиаполка, также было задействовано более 50 единиц авиационной и специальной техники ЮВО.

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