13.07.2020 (10:29)

Военные инженеры ЮВО выполнят работы по сносу 15 аварийных зданий в военных городках в Волгоградской области

Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) в рамках тактико-специального учения в Волгоградской области до конца текущей недели снесут 15 непригодных к дальнейшей эксплуатации зданий.

Обрушение зданий проводится в целях освобождения территории для последующего строительства. Сносу подвергаются аварийные здания и сооружения, которые потенциально опасны для жизни и здоровья людей и не подлежат восстановлению и ремонту.

После тщательного обследования объекта проводится его обрушение с помощью инженерной техники – экскаваторов, инженерных машин разграждения ИМР-2, тяжелых тягачей БАТ. В отдельных случаях здание сносится методом подрыва.

Все инженерные подразделения оснащены самым современным оборудованием и техническими средствами.

Снос аварийных сооружений проходит в военных городках в Волгоградской области, уже завершена работа по обрушению пяти зданий.

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