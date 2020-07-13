13.07.2020 (10:27)

Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Нацгвардии России прибыли в Кабардино-Балкарию для участия в конкурсе «Эльбрусское кольцо-2020»

В спортивный центр Терскол в Кабардино-Балкарии прибыло более 160 военнослужащих из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, для участия в конкурсе среди высокогорных подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии России «Эльбрусское кольцо-2020».

С участниками состязаний до 21 июля с.г. пройдет учебно-тренировочный сбор. В ходе сбора организованы занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и росгвардейцев, слаживанию их подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, отработки действий при возникновении нештатных ситуаций в горах.

Торжественное открытие всероссийского этапа соревнований состоится в поселке Терскол 22 июля. Состязания продлятся до 5 августа. В рамках конкурса группы совершат марш с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме. Также по двое военнослужащих от каждой команды совершат скоростной забег от поляны Азау (2350 м) до вершины горы Эльбрус (5642 м).

В соревнованиях примут участие военнослужащие от Южного Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и войск Национальной гвардии.

Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

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