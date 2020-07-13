13.07.2020 (10:25)

В 58-й общевойсковой армии ЮВО приступили к тренировкам систем управления войск

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и в Закавказье началась плановая тренировка систем управления войсками.

В течение недели военнослужащие отработают алгоритмы действий при получении оружия и экипировке, подготовке техники к выдвижению в назначенные районы.

Личный состав соединений и воинских частей армии ЮВО совершит марши на штатной технике в указанные районы, где будут оборудованы пункты управления и узлы связи. Специалисты отработают развёртывание цифровых средств связи и автоматизации, видеоконференцсвязи, а также организуют работу коммутационного оборудования и передачу сигналов боевого управления по различным каналам связи.

Завершатся мероприятия в конце текущей недели. Итогом занятий и тренировок для командного состава соединений и воинских частей станет выработка единых подходов к управлению подразделениями при выполнении задач по предназначению, с учетом современных требований и быстроменяющейся обстановки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице