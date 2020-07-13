13.07.2020 (10:22)

Молодое пополнение Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения совершили первый прыжок с парашютом

Военнослужащие из нового пополнения, прибывшего в Уссурийское десантно-штурмовое соединение, после предварительной парашютно-десантной подготовки, совершили свой первый в жизни учебно-тренировочный прыжок с парашютом из транспортно-боевого вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор».

С молодым пополнением совершили свой первый прыжок с парашютом также офицеры-выпускники вузов Минобороны России 2020 года, не имевшие парашютной подготовки, а также военнослужащие по контракту, прибывшие из запаса.

Прыжки совершались на парашютных системах Д-10 с высоты покидания воздушного судна – 800 м, при скорости десантирования более 160 км/ч.

Каждому военнослужащему, совершившему свой первый прыжок, в торжественной обстановке был вручен голубой берет и значок парашютиста.

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