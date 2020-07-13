13.07.2020 (07:46)

Военнослужащие ВВО разгромили превосходящего условного противника на полигоне в Амурской области

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа разгромили превосходящего по численности условного противника в ходе маневренного оборонительного боя на полигоне «Трехречье» в Амурской области. В двустороннем учении приняло участие более 1,5 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, в том числе беспилотная и армейская авиация.

Ранее две противоборствующие тактические группы были подняты по учебной тревоге и совершили марш протяженностью около 100 километров, где приступили к маневрам в лесисто-болотистой местности. Особенностью проведения учения стали сложные условия их проведения. Грунт в результате прошедших накануне продолжительных дождей оказался переувлажнен труднопроходим для тяжелой техники.

В завершении учения состоялся розыгрыш практических действий подразделений. При проведении разведки использовались БПЛА «Тахион» и современные наземные средства. Они корректировали артиллерийские удары САУ «Акация» и расчетов минометов «Сани». При нанесении ударов с воздуха применялись вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

Основной ударной силой наземной группировки явились недавно поступившие танки Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-2. Завершили разгром противника мотострелковые подразделения.

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Проведенное учение получило хорошую оценку руководства общевойскового объединения округа и показало высокую выучку личного состава.